Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Réalise une guirlande de fanions.

Animé par Clémence / DURÉE 2 heures De 10h à 12h

À partir de 8 ans / 10 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel)

L’événement Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme