Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mardi 14 avril 2026.
Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Réalise une guirlande de fanions.
Animé par Clémence / DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 8 ans / 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel)
L’événement Atelier jeune public: Accessoire/Déco (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-11 par Brive Tourisme