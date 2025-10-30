Atelier jeune public « Allure de guerrière » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Atelier jeune public « Allure de guerrière » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-10-30 14:30:00

Le jeudi 30 octobre 2025 à 14h30

Les guerrières représentées sur des vestiges antiques ainsi que dans les sculptures du musée inspirent les participants pour imaginer leurs propres combattantes. Seront-elles prêtes à l’attaque ? Glorieuses après la victoire ?

L’atelier jeune public est réservé aux enfants. L’adulte accompagnant peut, pendant l’atelier, participer à une visite guidée. 5 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 24 25 76 34

