Atelier Jeune public : arbres insolites, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Atelier Jeune public : arbres insolites 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Faites rouler des boules de peinture pour donner vie aux branches de votre arbre et créer une composition originale et colorée. Cet atelier, réalisé sans pinceau, permet de découvrir une technique ludique et créative pour imaginer de jolies silhouettes d’arbres tout en s’amusant.

À partir de 5 ans.

Atelier proposé par le service Ville d’art et d’histoire.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Faites rouler des boules de peinture pour donner vie aux branches de votre arbre et créer une composition originale et colorée. Cet atelier, réalisé sans pinceau, permet de découvrir une technique et…

©Ville de Nîmes