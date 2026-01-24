Atelier jeune public au Parcot chemin Abel Guionneau Échourgnac

Atelier jeune public au Parcot

chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Atelier jeune public- Du végétal au prédateur de la mare du Parcot pour les 5/7 ans de 15h à 17h 5 € par enfant sur inscription 05 53 81 99 28 .

chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

