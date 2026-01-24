Atelier jeune public au Parcot chemin Abel Guionneau Échourgnac
Atelier jeune public au Parcot chemin Abel Guionneau Échourgnac vendredi 13 février 2026.
Atelier jeune public au Parcot
chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Atelier jeune public- Du végétal au prédateur de la mare du Parcot pour les 8/12ans de 15h à 17h 5 € par enfant sur inscription 05 53 81 99 28 .
chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier jeune public au Parcot
L’événement Atelier jeune public au Parcot Échourgnac a été mis à jour le 2026-01-21 par Vallée de l’Isle en Périgord