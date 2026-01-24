Atelier jeune public au Parcot chemin Abel Guionneau Échourgnac

chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac Dordogne

Atelier jeune public- Sos Biodiversité viens participer à un jeu pour aider à sauver la biodiversité à la Ferme du Parcot pour les 5/12 ans de 15h à 17h 5 € par enfant sur inscription 05 53 81 99 28   .

chemin Abel Guionneau Ferme du Parcot Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28  leparcot@hotmail.com

