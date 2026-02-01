Atelier Jeune public avec Isabelle Dehay Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées

Atelier Jeune public avec Isabelle Dehay

Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

S’appuyant sur l’exposition de Julien Salaud présentée au château, Isabelle Dehay propose de créer un film d’animation où dessin et photographie s’entremêlent avec pour décor, le parc du château.

S’appuyant sur l’exposition de Julien Salaud présentée au château, Isabelle Dehay propose de créer un film d’animation où dessin et photographie s’entremêlent avec pour décor, le parc du château. Les participants inséreront dans le film des oiseaux puis se tiendront prêt à observer l’envol des oiseaux réalisés durant l’atelier.

Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr

English : Atelier Jeune public avec Isabelle Dehay

Based on Julien Salaud?s exhibition at the château, Isabelle Dehay creates an animated film in which drawing and photography intermingle, set in the château?s grounds.

Limited seating

