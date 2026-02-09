Atelier Jeune public avec Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées
Atelier Jeune public avec Julien Salaud Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées jeudi 19 février 2026.
Atelier Jeune public avec Julien Salaud
Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-20
Julien Salaud nourrit son travail d’observation, de savoir-faire artisanaux et d’un goût profond pour les animaux. L’artiste partagera avec les participants ses connaissances sur le monde ornithologique et proposera une initiation au dessin d’oiseaux.
Places limitées
Julien Salaud nourrit son travail d’observation, de savoir-faire artisanaux et d’un goût profond pour les animaux. L’artiste partagera avec les participants ses connaissances sur le monde ornithologique et proposera une initiation au dessin d’oiseaux.
Places limitées .
Le Château d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Jeune public avec Julien Salaud
Julien Salaud?s work is based on observation, craftsmanship and a deep love of animals. The artist will share his knowledge of the ornithological world with participants, and offer an introduction to bird drawing.
Limited seating
L’événement Atelier Jeune public avec Julien Salaud Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-02-04 par Maison du Thouarsais