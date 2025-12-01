Atelier Jeune Public: Bagues chenille (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier Jeune Public: Bagues chenille (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Crée des bagues que tu pourras offrir sous le sapin.

MARDI 23 DÉCEMBRE

Animé par Pascale / DURÉE 2 heures De 14h à 16h

À partir de 8 ans / 5 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

