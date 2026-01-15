Atelier jeune public: Bande dessinée (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Bande dessinée (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Initie-toi à la Bande-Dessinée en créant une planche.
MARDI 10 FÉVRIER
Animé par Rémi Hadj Kaci
DURÉE 1 jour De 10h à 12h et de 14h à 16h
À partir de 8 ans / 20 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
