Atelier jeune public: Bande dessinée (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier jeune public: Bande dessinée (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Initie-toi à la Bande-Dessinée en créant une planche.

MARDI 10 FÉVRIER

Animé par Rémi Hadj Kaci

DURÉE 1 jour De 10h à 12h et de 14h à 16h

À partir de 8 ans / 20 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

