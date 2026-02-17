Atelier jeune public Blabla Club Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Atelier jeune public Blabla Club Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz samedi 28 mars 2026.

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Samedi 2026-03-28 14:30:00
2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.

A partir de 7 ans, sur inscription.Enfants
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.

Ages 7 and up, registration required.

