Atelier jeune public Blabla Club Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Chouette ! Une heure et demie sans les parents pour discuter jeux, films, lectures et activités manuelles.
A partir de 7 ans, sur inscription.Enfants
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Great! An hour and a half without parents to discuss games, films, reading and crafts.
Ages 7 and up, registration required.
