Atelier jeune public: Broderie (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-10-21
Customise une pochette en tissu à l’aide de différents points de broderie.
MARDI 21 OCTOBRE
Animé par Pascale
DURÉE 3 heures De 14h à 17h
À partir de 8 ans // 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
