ATELIER JEUNE PUBLIC CARTE DE VOEUX EN GRAVURE ET EN TAMPON Langres

ATELIER JEUNE PUBLIC CARTE DE VOEUX EN GRAVURE ET EN TAMPON

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

À travers l’Encyclopédie conservée à la Maison des Lumières Denis Diderot, les jeunes découvriront la technique de la gravure, qui permet de reproduire des illustrations en série. En atelier, ils réaliseront une gravure qui illustrera leur carte de vœux.

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30

Réservation obligatoire

À travers l’Encyclopédie conservée à la Maison des Lumières Denis Diderot, les jeunes découvriront la technique de la gravure, qui permet de reproduire des illustrations en série. En atelier, ils fabriqueront et utiliseront des tampons pour illustrer leur carte de vœux.

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

