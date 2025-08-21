Atelier jeune public Château-Renard
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2025-08-21 10:45:00
fin : 2025-08-21
2025-08-21
ATELIER JEUNE PUBLIC
“COLARGOL ET LE CIRQUE PIMOULU”
Projection de 4 courts métrages, suivis d’un
atelier Construis ton cirque . Dès 3 ans. .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
WORKSHOP FOR YOUNG AUDIENCES
?COLARGOL AND THE PIMOULU CIRCUS?
German :
WORKSHOP FÜR JUNGES PUBLIKUM
?COLARGOL UND DER ZIRKUS PIMOULU?
Italiano :
LABORATORIO PER IL PUBBLICO GIOVANE
cOLARGOL E IL CIRCO PIMOULU?
Espanol :
TALLER PARA EL PÚBLICO INFANTIL
cOLARGOL Y EL CIRCO PIMOULU
