Atelier jeune public Château-Renard

Atelier jeune public

Atelier jeune public Château-Renard jeudi 21 août 2025.

Atelier jeune public

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 10:45:00
fin : 2025-08-21

Date(s) :
2025-08-21

ATELIER JEUNE PUBLIC
“COLARGOL ET LE CIRQUE PIMOULU”
Projection de 4 courts métrages, suivis d’un
atelier Construis ton cirque . Dès 3 ans.   .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

English :

WORKSHOP FOR YOUNG AUDIENCES
?COLARGOL AND THE PIMOULU CIRCUS?

German :

WORKSHOP FÜR JUNGES PUBLIKUM
?COLARGOL UND DER ZIRKUS PIMOULU?

Italiano :

LABORATORIO PER IL PUBBLICO GIOVANE
cOLARGOL E IL CIRCO PIMOULU?

Espanol :

TALLER PARA EL PÚBLICO INFANTIL
cOLARGOL Y EL CIRCO PIMOULU

L’événement Atelier jeune public Château-Renard a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO