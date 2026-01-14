Atelier jeune public: Cirque (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Viens découvrir les arts du cirque !

Au programme jonglerie, acrobatie, jeux d’expression…

JEUDI 19 FÉVRIER

Animé par Thomas Birault

DURÉE 4 heures de 10h à 12h et de 14h à 16h

À partir de 9 ans / 20 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jeune public: Cirque (Centre Culturel)

L’événement Atelier jeune public: Cirque (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-14 par Brive Tourisme