Atelier jeune public Couture Brico Borne Metz

Atelier jeune public Couture

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 16:00:00

fin : 2026-02-23 18:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Créé ta pochette à crayons !

Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases de la couture, apprendront à manipuler le tissu, choisir leurs couleurs et personnaliser leur création. Accompagnés pas à pas, ils développeront leur motricité, leur créativité et leur autonomie, tout en prenant plaisir à fabriquer un objet utile qu’ils pourront emporter chez eux. Cet atelier se déroule dans une ambiance conviviale et bienveillante, adaptée aux débutants, sans prérequis nécessaire. Un moment idéal pour apprendre, créer et s’amuser avec le fil et l’aiguille.

Sur inscription.Enfants

Brico Borne 6 Rue du Général Morlot Metz 57050 Moselle Grand Est +33 7 69 46 81 31 ecobornes@mjc4b.fr

English :

Create your own pencil case!

During this workshop, children will discover the basics of sewing, learn to manipulate fabric, choose colors and personalize their creations. With step-by-step guidance, they’ll develop their motor skills, creativity and independence, while enjoying making a useful object to take home. This workshop takes place in a friendly, supportive atmosphere, suitable for beginners, with no prerequisites. An ideal opportunity to learn, create and have fun with needle and thread.

Registration required.

