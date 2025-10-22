Atelier jeune public création d’un nichoir à mésanges Route de Changé Yvré-l’Évêque

Atelier jeune public création d’un nichoir à mésanges Route de Changé Yvré-l’Évêque mercredi 22 octobre 2025.

Atelier jeune public création d’un nichoir à mésanges

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Atelier jeune public création d’un nichoir à mésanges

Les mésanges sont de véritables alliées du jardin ! Pour leur offrir un abri douillet, les enfants sont invité à fabriquer et décorer un nichoir personnalisé. Un atelier ludique et créatif pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité.

Réservation obligatoire, places limitées 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

Tarifs droit d’entrée à l’abbaye + 4,00€ pour les participants aux ateliers.

Accompagnant obligatoire (tarif droit d’entrée à l’abbaye) .

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.communication@sarthe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier jeune public création d’un nichoir à mésanges Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72