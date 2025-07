Atelier jeune public Crée ton appareil photo en papier Musée Royan

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.2 EUR

Début : Mercredi 2025-09-24 09:30:00

2025-09-24

Après avoir découvert les photographies de l’exposition ROYAN ’60, les enfants créent un appareil photo en papier et sélectionnent les photos de leur choix pour les intégrer dans leur création.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

After discovering the photographs in the ROYAN ’60 exhibition, children create a paper camera and select the photos of their choice to incorporate into their creation.

German :

Nachdem die Kinder die Fotografien der Ausstellung ROYAN ’60 entdeckt haben, stellen sie eine Papierkamera her und wählen die Fotos ihrer Wahl aus, um sie in ihre Kreation zu integrieren.

Italiano :

Dopo aver scoperto le fotografie della mostra ROYAN ’60, i bambini creano una macchina fotografica di carta e selezionano le foto di loro scelta da incorporare nella loro creazione.

Espanol :

Tras descubrir las fotografías de la exposición ROYAN ’60, los niños crean una cámara de papel y seleccionan las fotos de su elección para incorporarlas a su creación.

