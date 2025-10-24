Atelier jeune public: Danse africaine (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier jeune public: Danse africaine (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Initiation à la danse africaine au son du jumbé.

VENDREDI 24 OCTOBRE

Animé par Malick Samb

DURÉE 2 heures De 10h à 12h

À partir de 6 ans // 10 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

