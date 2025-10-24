Atelier jeune public: Danse africaine (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Initiation à la danse africaine au son du jumbé.
VENDREDI 24 OCTOBRE
Animé par Malick Samb
DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 6 ans // 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
