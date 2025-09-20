Atelier jeune public de découverte de l’architecture Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Atelier jeune public de découverte de l’architecture Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Atelier jeune public de découverte de l’architecture 20 et 21 septembre Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre Architecture, Urbanisme et Environnement de Haute-Saône (CAUE 70) propose aux enfants de découvrir l’architecture du château et son évolution à travers le temps avec une maquette en bois.

De nombreuses activités de découverte en lien avec ce thème seront proposées !

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Xavier Spertini