Atelier jeune public Décorations de Noël Musée Royan
Atelier jeune public Décorations de Noël
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 09:45:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
À l’aide d’une pate auto-durcissante, les enfants réalisent des décorations de Noël et chacun repart avec sa création.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
Using a self-hardening paste, children make Christmas decorations, and each leaves with his or her own creation.
German :
Mithilfe einer selbsthärtenden Paste stellen die Kinder Weihnachtsdekorationen her und jeder nimmt seine Kreation mit nach Hause.
Italiano :
Utilizzando una pasta autoindurente, i bambini realizzano decorazioni natalizie e ognuno torna a casa con la propria creazione.
Espanol :
Utilizando una pasta autoendurecible, los niños elaboran adornos navideños, y cada uno se va a casa con su propia creación.
