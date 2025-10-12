Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER JEUNE PUBLIC DECORS DE FAÏENCE Langres samedi 3 janvier 2026.

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tout public
Les enfants découvrent des faïences d’Arepy légumiers, assiettes, saucières… Ils s’inspirent ensuite des motifs observés pour décorer un objet à rapporter chez eux…

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire   .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

