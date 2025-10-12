ATELIER JEUNE PUBLIC DECORS DE FAÏENCE Langres
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03
2026-01-03
Tout public
Les enfants découvrent des faïences d’Arepy légumiers, assiettes, saucières… Ils s’inspirent ensuite des motifs observés pour décorer un objet à rapporter chez eux…
Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15
Réservation obligatoire .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
