ATELIER JEUNE PUBLIC DECORS DE FAÏENCE Langres

ATELIER JEUNE PUBLIC DECORS DE FAÏENCE

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tout public

Les enfants découvrent des faïences d’Arepy légumiers, assiettes, saucières… Ils s’inspirent ensuite des motifs observés pour décorer un objet à rapporter chez eux…

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

