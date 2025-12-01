Atelier Jeune Public DÉCRYPTE UNE ŒUVRE D’ART (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Andy Warhol et le pop art
Après avoir découvert de manière insolite une technique picturale, tu t’inspireras de l’artiste pour créer ton œuvre.
LUNDI 29 DÉCEMBRE
Animé par Cyrielle Lagorse / DURÉE 2 heures De 14h à 16h
À partir de 7 ans / 15 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
