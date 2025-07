Atelier jeune public Dessine ton phare Musée Royan

Après avoir découvert l’animation sur le phare de Cordouan, les enfants dessinent leur propre phare en s’inspirant de différents modèles.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

After discovering the animation on the Cordouan lighthouse, children draw their own lighthouse based on different models.

German :

Nachdem sie die Animation über den Leuchtturm von Cordouan gesehen haben, zeichnen die Kinder ihren eigenen Leuchtturm, indem sie sich von verschiedenen Modellen inspirieren lassen.

Italiano :

Dopo aver visto l’animazione sul faro di Cordouan, i bambini disegnano il loro faro sulla base di diversi modelli.

Espanol :

Después de ver la animación sobre el faro de Cordouan, los niños dibujan su propio faro basándose en diferentes modelos.

