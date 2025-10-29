ATELIER JEUNE PUBLIC DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE Langres

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tout public

Les enfants découvrent les objets égyptiens exposés et découvrent les dieux et déesses qui peuple les mythes de l’Égypte antique. En atelier, ils réalisent leur collage d’une divinité à rapporter chez eux.

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

