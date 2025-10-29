ATELIER JEUNE PUBLIC DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE Langres
ATELIER JEUNE PUBLIC DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE Langres mercredi 29 octobre 2025.
ATELIER JEUNE PUBLIC DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Tout public
Les enfants découvrent les objets égyptiens exposés et découvrent les dieux et déesses qui peuple les mythes de l’Égypte antique. En atelier, ils réalisent leur collage d’une divinité à rapporter chez eux.
Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15
Réservation obligatoire .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER JEUNE PUBLIC DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE Langres a été mis à jour le 2025-10-03 par Antenne du Pays de Langres