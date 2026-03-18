Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Crée ton propre musée de dinosaures ! Au programme dessin, peinture, découpage, assemblage…

Animé par Yoan Contet

DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 6 ans / 15 €

les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel)

L’événement Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-14 par Brive Tourisme