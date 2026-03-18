Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde vendredi 17 avril 2026.
Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Crée ton propre musée de dinosaures ! Au programme dessin, peinture, découpage, assemblage…
Animé par Yoan Contet
DURÉE 3 heures De 14h à 17h
À partir de 6 ans / 15 €
les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel)
L’événement Atelier jeune public: Diorama dinosaures (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-14 par Brive Tourisme