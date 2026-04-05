Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac
Atelier jeune public Ferme du Parcot Échourgnac vendredi 21 août 2026.
Échourgnac
Atelier jeune public
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Atelier jeune public –15h-17h. Activités Chasse aux gardiens du jardin . Pour les 8-12 ans. Sur inscription. 5€/enf. Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28
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English : Atelier jeune public
L’événement Atelier jeune public Échourgnac a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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