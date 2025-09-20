Atelier jeune public « Façades » Musée des beaux-arts Agen

Atelier jeune public « Façades » Musée des beaux-arts Agen samedi 20 septembre 2025.

Atelier jeune public « Façades » Samedi 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Joue avec les fenêtres, les portes, les colonnes, les corniches, mélange les styles et imagine une nouvelle façade au musée des Beaux-Arts d’Agen ! Jeune public, avec Julien Darme, médiateur.

Toutes les 30 minutes.

Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture