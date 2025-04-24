Atelier jeune public Ferme Familiale Courbet Flagey

Atelier jeune public

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

Chaque jeudi des vacances scolaires, l’équipe de la Ferme Courbet propose un atelier d’initiation aux arts plastiques.

De 5 à 12 ans. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

English : Atelier jeune public

German : Atelier jeune public

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier jeune public Flagey a été mis à jour le 2025-10-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON