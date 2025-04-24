Atelier jeune public Ferme Familiale Courbet Flagey
Atelier jeune public Ferme Familiale Courbet Flagey jeudi 12 février 2026.
Atelier jeune public
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19
Chaque jeudi des vacances scolaires, l’équipe de la Ferme Courbet propose un atelier d’initiation aux arts plastiques.
De 5 à 12 ans. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
English : Atelier jeune public
German : Atelier jeune public
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier jeune public Flagey a été mis à jour le 2025-10-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON