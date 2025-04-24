Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier jeune public Ferme Familiale Courbet Flagey

Atelier jeune public Ferme Familiale Courbet Flagey jeudi 12 février 2026.

Atelier jeune public

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs

Gratuit
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12

2026-02-12 2026-02-19

Chaque jeudi des vacances scolaires, l’équipe de la Ferme Courbet propose un atelier d’initiation aux arts plastiques.
De 5 à 12 ans. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.   .

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60  fermecourbet@doubs.fr

