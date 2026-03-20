Atelier jeune public: Fond vert/Effets spéciaux (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Découvre les effets spéciaux grâce au fond vert. Tu pourras ainsi entrer dans

la peau des personnages de fiction et évoluer dans des décors improbables.

Animé par Lucie Gantois Jour de Lessive

DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 8 ans / 20 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier jeune public: Fond vert/Effets spéciaux (Centre Culturel)

L’événement Atelier jeune public: Fond vert/Effets spéciaux (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-17 par Brive Tourisme