Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD La Porte des Allemands Metz

Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD La Porte des Allemands Metz

Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD La Porte des Allemands Metz dimanche 12 avril 2026.

Lieu : La Porte des Allemands

Adresse : Boulevard André Maginot

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD

La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Imagine ton histoire et transforme la en BD. Vient créer et dessiner ta propre BD en 6 cases que tu pourras ramener et continuer chez toi si tu le souhaites !

Sur inscription.Enfants
0  .

La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz 57000 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Imagine your story and turn it into a comic. Come and create and draw your own 6-panel comic, which you can take home and continue if you like!

Registration required.

L’événement Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)