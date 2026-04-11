Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD La Porte des Allemands Metz

Metz

Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD

La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Imagine ton histoire et transforme la en BD. Vient créer et dessiner ta propre BD en 6 cases que tu pourras ramener et continuer chez toi si tu le souhaites !

Sur inscription.Enfants

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La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Imagine your story and turn it into a comic. Come and create and draw your own 6-panel comic, which you can take home and continue if you like!

Registration required.

L’événement Atelier jeune public Imagine ton histoire en BD Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ