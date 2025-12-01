Atelier Jeune Public: Jeu de perles Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Réalise des créations à l’aide de perles.
MARDI 30 DÉCEMBRE
Animé par Clémence / DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 7 ans / 5 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
