Atelier Jeune Public Jeux Vidéo (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Création d’un jeu vidéo interactif à l’aide de Scratch, un logiciel en ligne gratuit conçu spécialement pour les jeunes. Les participant(e)s repartiront avec leur jeu qu’ils ou elles pourront continuer à créer à la maison.

LUNDI 22 DÉCEMBRE

Animé par Lucie Jour de Lessive / DURÉE 3 heures De 14h à 17h

Clé USB à apporter par les participant(e)s

À partir de 8 ans / 20 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Atelier Jeune Public Jeux Vidéo (Centre Culturel)

L’événement Atelier Jeune Public Jeux Vidéo (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-27 par Brive Tourisme