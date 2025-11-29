Atelier Jeune Public Jeux Vidéo (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier Jeune Public Jeux Vidéo (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Création d’un jeu vidéo interactif à l’aide de Scratch, un logiciel en ligne gratuit conçu spécialement pour les jeunes. Les participant(e)s repartiront avec leur jeu qu’ils ou elles pourront continuer à créer à la maison.
LUNDI 22 DÉCEMBRE
Animé par Lucie Jour de Lessive / DURÉE 3 heures De 14h à 17h
Clé USB à apporter par les participant(e)s
À partir de 8 ans / 20 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
