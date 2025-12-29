Atelier jeune public Les apprentis maître-verriers Médiathèque de Baye Baye
Atelier jeune public Les apprentis maître-verriers Médiathèque de Baye Baye mercredi 25 février 2026.
Atelier jeune public Les apprentis maître-verriers
Médiathèque de Baye 104 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 11:30:00
2026-02-25
Viens t’initier à la technique du vitrail. Jeux de couleurs, de transparence, de dessin… Tu découvriras tous les savoir-faire des artistes-verrier pendant cet atelier. A toi d’imaginer ton propre vitrail.
Visite-atelier conçue spécialement pour les enfants. Enfants de 7 à 12 ans.
Sur réservation en ligne ou à l’office de tourisme. .
Médiathèque de Baye 104 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
