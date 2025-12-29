Atelier Jeune public Les apprentis maître-verriers Médiathèque Tréméven

Atelier Jeune public Les apprentis maître-verriers

Médiathèque 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

2026-02-18

Viens t’initier à la technique du vitrail. Jeux de couleurs, de transparence, de dessin… Tu découvriras tous les savoir-faire des artistes-verrier pendant cet atelier. A toi d’imaginer ton propre vitrail.

Visite-atelier conçue spécialement pour les enfants. Enfants de 7 à 12 ans.

Médiathèque 4 Place de l'Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne

