Atelier jeune public Les Olympiades du Moyen-âge

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Une séance ludique pour plonger dans l’univers des chevaliers adresse, observation, coopération et petits défis inspirés des pratiques médiévales rythment cette activité. Les enfants passent d’épreuve en épreuve, découvrent les gestes du quotidien comme ceux de l’entraînement des chevaliers, et partagent un moment dynamique en équipe.

Réservation obligatoire 02 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

RDV Cour du château .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

