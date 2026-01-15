Atelier jeune public: Lettre enluminée (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Lettre enluminée (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Réalise la première lettre de ton prénom avec une feuille de cuivre dorée sur du papier parchemin.
VENDREDI 13 FÉVRIER
Animé par Flora Aubrun
DURÉE 3 heures De 14h à 17h
À partir de 8 ans / 15 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
