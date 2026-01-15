Atelier jeune public: Lettre enluminée (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier jeune public: Lettre enluminée (Centre Culturel)

Réalise la première lettre de ton prénom avec une feuille de cuivre dorée sur du papier parchemin.

VENDREDI 13 FÉVRIER

Animé par Flora Aubrun

DURÉE 3 heures De 14h à 17h

À partir de 8 ans / 15 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

