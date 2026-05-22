Atelier jeune public L’intention du geste Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Atelier jeune public L’intention du geste

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05

L’atelier est conçu autour de l’image, du symbole et du geste. Inspirés par les œuvres de l’exposition ou leurs souvenirs familiaux, ils créent un motif sur une tenture qui reflète leur univers personnel et le sens qu’ils donnent à leur geste.Cet atelier est décliné en famille les matins, pour un moment de partage.

Pour les enfants de 5 à 10 ans.Enfants

7 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The workshop is designed around images, symbols and gestures. Inspired by the works in the exhibition or their family memories, they create a motif on a hanging that reflects their personal world and the meaning they give to their gesture.

For children aged 5 to 10.

L’événement Atelier jeune public L’intention du geste Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ