Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Confectionne un objet unique en macramé.

LUNDI 22 DÉCEMBRE

Animé par Karine Généré / DURÉE 2 heures De 10h à 12h

À partir de 8 ans / 10 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel)

