Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde lundi 22 décembre 2025.
Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Confectionne un objet unique en macramé.
LUNDI 22 DÉCEMBRE
Animé par Karine Généré / DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 8 ans / 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51 du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel)
L’événement Atelier Jeune Public Macramé (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-27 par Brive Tourisme