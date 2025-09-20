Atelier Jeune public Magie de l’invisible Frac Bretagne Rennes

Comme l’homme invisible, laissez derrière vous des indices mystérieux de votre passage au Frac Bretagne !

Venez explorer l’art des traces éphémères et créer des empreintes invisibles qui apparaissent comme par magie grâce à des techniques astucieuses de disparition et de révélation. Comme l’homme invisible, laissez derrière vous des indices mystérieux de votre passage au Frac Bretagne !

À partir de 3 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine