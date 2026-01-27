ATELIER JEUNE PUBLIC MES VACANCES AU MUSEE Mayenne

ATELIER JEUNE PUBLIC MES VACANCES AU MUSEE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier jeune public

Se soigner à la mode d’Hildegarde

Le seigneur Juhel de Mayenne est bien malade. Pour le sauver, rejoignez l’équipe de médecins, astrologues et apothicaires, cherchez dans les pages des grimoires les plantes et remèdes qui soignent. Mais attention, il ne faut pas se tromper entre remèdes et poisons ! Prêts à relever le défi ?

Avec l’Étinbulle

Tarif des ateliers 6 € Sur inscription Gratuit pour les abonnés .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Meet at the Musée du Château de Mayenne for a workshop for young people

