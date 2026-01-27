ATELIER JEUNE PUBLIC MES VACANCES AU MUSEE Mayenne
mercredi 25 février 2026
Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-02-25
RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier jeune public
Drôles de remèdes !
Plongez dans les herbiers et découvrez les étonnantes recettes qui soignent au Moyen Âge, avant de réaliser votre potion végétale. Entre médecine et magie, drôles de remèdes garantis !
Avec l’Étinbulle
Tarif des ateliers 6 € Sur inscription Gratuit pour les abonnés .
Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
English :
Meet at the Musée du Château de Mayenne for a workshop for young people
