ATELIER JEUNE PUBLIC MES VACANCES AU MUSEE Mayenne

ATELIER JEUNE PUBLIC MES VACANCES AU MUSEE

Place Juhel Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier jeune public

Drôles de remèdes !

Plongez dans les herbiers et découvrez les étonnantes recettes qui soignent au Moyen Âge, avant de réaliser votre potion végétale. Entre médecine et magie, drôles de remèdes garantis !

Avec l’Étinbulle

Tarif des ateliers 6 € Sur inscription Gratuit pour les abonnés .

Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

Meet at the Musée du Château de Mayenne for a workshop for young people

