Atelier jeune public modelage « Terrifié… ou terrifiant ? » au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-10-31 14:30:00

2025-10-31

Le vendredi 31 octobre 2025 à 14h30

L’observation de personnages effrayés tels que Loïe Fuller dansant dans Salomé aide les participants à modeler un être très expressif, terrifié par ce qu’il voit… Il peut préalablement le dessiner.

Si votre enfant veut faire peur au groupe, il peut venir déguisé en personnage effrayant.

Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 7 ans, les adultes ne sont pas admis. L’adulte accompagnant peut, pendant l’atelier, participer à une visite commentée sur la même thématique. 5 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

