Atelier jeune public Momie Maboule Musée de Tessé Le Mans

Atelier jeune public Momie Maboule 20 et 21 septembre Musée de Tessé Sarthe

en accès libre dans la limite des places disponibles / à partir de 8 ans

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir les secrets de la momification en jouant. Arriverez-vous à ne pas trembler face à la momie ?

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

