Atelier jeune public « Mon petit architecte » Médiathèque de Roubaix Roubaix
Atelier jeune public « Mon petit architecte » Médiathèque de Roubaix Roubaix samedi 20 septembre 2025.
Atelier jeune public « Mon petit architecte » 20 et 21 septembre Médiathèque de Roubaix Nord
Entrée libre, accès en continu
Pour les enfants accompagnés à partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Création de maisons en carton, en tissu, ornement de silhouettes de bâtiments roubaisiens emblématiques, jeux de manipulation pour découvrir les décors de briques typiques du nord de la France, espace photo et d’autres surprises pour aborder le patrimoine architectural de Roubaix.
Samedi 20 septembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h – 2e étage – salle d’études
Dimanche 21 septembre
De 15h à 17h30 – Rdc – salle La Criée
Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320664500 http://www.mediathequederoubaix.fr https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix Ligne 2 arrêt Roubaix Grand-Place / Tramway : Eurotéléport
Création de maisons en carton, en tissu, ornement de silhouettes de bâtiments roubaisiens emblématiques, jeux de manipulation pour découvrir les décors de briques typiques du nord de la France, photo…
Vivre à Roubaix © Fonds des Archives municipales de Roubaix