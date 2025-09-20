Atelier jeune public « Mon petit architecte » Médiathèque de Roubaix Roubaix

Atelier jeune public « Mon petit architecte » Médiathèque de Roubaix Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Atelier jeune public « Mon petit architecte » 20 et 21 septembre Médiathèque de Roubaix Nord

Entrée libre, accès en continu

Pour les enfants accompagnés à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Création de maisons en carton, en tissu, ornement de silhouettes de bâtiments roubaisiens emblématiques, jeux de manipulation pour découvrir les décors de briques typiques du nord de la France, espace photo et d’autres surprises pour aborder le patrimoine architectural de Roubaix.

Samedi 20 septembre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h – 2e étage – salle d’études

Dimanche 21 septembre

De 15h à 17h30 – Rdc – salle La Criée

Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320664500 http://www.mediathequederoubaix.fr https://www.facebook.com/mediatheque.roubaix Ligne 2 arrêt Roubaix Grand-Place / Tramway : Eurotéléport

Création de maisons en carton, en tissu, ornement de silhouettes de bâtiments roubaisiens emblématiques, jeux de manipulation pour découvrir les décors de briques typiques du nord de la France, photo…

Vivre à Roubaix © Fonds des Archives municipales de Roubaix