Atelier jeune public « Mon petit architecte »

2 Rue Pierre Motte Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Création de maisons en carton, en tissu, ornement de silhouettes de bâtiments roubaisiens emblématiques, jeux de manipulation pour découvrir les décors de briques typiques du nord de la France, espace photo et d’autres surprises pour aborder le patrimoine architectural de Roubaix.

Samedi 20 septembre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h **2e étage salle d’études**

Dimanche 21 septembre

De 15h à 17h30 **Rdc salle La Criée** .

2 Rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

