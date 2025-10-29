Atelier jeune public Mon premier château au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Le mercredi 29 octobre 2025

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour découvrir le monde, nous proposons une balade tout en douceur, adaptée aux tout-petits et à leurs parents, pour un moment de partage et de découverte sensorielle du château.

Gourmandise et jeux seront au rendez-vous ! 12 .

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

