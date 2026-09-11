Atelier Jeune public, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Atelier Jeune public Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez partager un moment créatif avec Monsieur Dutheil, artisan dont les créations sont proposées dans notre boutique. Lors de cet atelier, découvrez les secrets du moulage en plâtre et initiez-vous à ce savoir-faire.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Venez partager un moment créatif avec Monsieur Dutheil, artisan dont les créations sont proposées dans notre boutique. Lors de cet atelier, découvrez les secrets du moulage en plâtre et initiez-vous…

© Historial de la Grande Guerre