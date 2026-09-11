Atelier Jeune public, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne
dimanche 20 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne
Informations pratiques
Atelier Jeune public Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez partager un moment créatif avec Monsieur Dutheil, artisan dont les créations sont proposées dans notre boutique. Lors de cet atelier, découvrez les secrets du moulage en plâtre et initiez-vous à ce savoir-faire.
Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
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© Historial de la Grande Guerre
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