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Atelier Jeune public, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

dimanche 20 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne

Atelier Jeune public, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée-historial de la Grande Guerre
Adresse
Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France
Ville
80200 Péronne
Département
Somme

Atelier Jeune public Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez partager un moment créatif avec Monsieur Dutheil, artisan dont les créations sont proposées dans notre boutique. Lors de cet atelier, découvrez les secrets du moulage en plâtre et initiez-vous à ce savoir-faire.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
Venez partager un moment créatif avec Monsieur Dutheil, artisan dont les créations sont proposées dans notre boutique. Lors de cet atelier, découvrez les secrets du moulage en plâtre et initiez-vous…

© Historial de la Grande Guerre

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