Atelier jeune public (Ordinaire Extra !) « Jouer à penser » avec les Araignées Philosophes Mercredi 29 octobre, 14h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-29T14:00 – 2025-10-29T15:30

Fin : 2025-10-29T14:00 – 2025-10-29T15:30

Le temps d’un atelier, « les araignées philosophes » feront raisonner les intentions des artistes et designers participant à l’exposition Memo. Souvenirs du futur. L’atelier alternera entre écoutes sonores, lectures, réflexion collective et créations.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

