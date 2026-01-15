Atelier jeune public: Origami (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier jeune public: Origami (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-09
Fabrique une guirlande originale.
LUNDI 09 FÉVRIER
Animé par Clémence
DURÉE 2 heures De 14h à 16h
À partir de 8 ans / 10 € .
